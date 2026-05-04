TANGENZIALE DI BOLOGNA E STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
TANGENZIALE DI BOLOGNA E STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna e sulla Strada Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sulla Tangenziale di Bologna saranno chiusi, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, i Rami di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso tutte le direzioni;
-sulla Strada Nuova Bazzanese sarà chiuso, per chi proviene da Vignola, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.