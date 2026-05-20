TANGENZIALE DI BOLOGNA E STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
TANGENZIALE DI BOLOGNA E STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 20 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 23 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso Vignola:
Sulla Strada Nuova Bazzanese:
-saranno chiusi, per chi proviene da Vignola e da Bologna, i Rami di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.