TANGENZIALE DI BOLOGNA E R01 RAMO VERDE: CHIUSURE ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI BOLOGNA/R01 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN MODALITA’ ALTERNATA
TANGENZIALE DI BOLOGNA E R01 RAMO VERDE: CHIUSURE ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI BOLOGNA/R01 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 00:00 alle 2:00 di stanotte, sabato 6 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura in modalità alternata:
-sulla Tangenziale di Bologna sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, l’allacciamento con il Ramo Verde, verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere viale Palmiro Togliatti e entrare sul Ramo Verde da San Giovanni in Persiceto.
-Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, l’allacciamento con la Tangenziale di Bologna, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, percorrere il Ramo Verde in direzione San Lazzaro di Savena, uscire allo svincolo 4bis Aeroporto e entrare a Casalecchio di Reno, sul Raccordo di Casalecchio.