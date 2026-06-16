TANGENZIALE DI BOLOGNA: CONFERMATA LA CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE DEL TRATTO SVINCOLO 2-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CONFERMATA LA CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE DEL TRATTO SVINCOLO 2-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1
RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è confermata la chiusura prevista dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.
Confermate anche le chiusure dei Rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Bologna e Vignola, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.
La stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;
verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.
Inoltre, nel suddetto orario, sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Casalecchio (R14) immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona/Padova ed è diretto verso Firenze.
In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, immettersi in Tangenziale e uscire allo svincolo 1 Castenaso SS64 Porrettana, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 verso Firenze alla stazione di Sasso Marconi.