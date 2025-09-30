TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE SVINCOLI IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia o allo svincolo 11 bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini o allo svincolo 11 San Vitale;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o allo svincolo 11 bis Castenaso.