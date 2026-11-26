TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 5 QUARTIERE LAME
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 5 QUARTIERE LAME
Roma, 26 novembre 2026- Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro di Savena: svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno: svincolo 4 via del Triumvirato;
-sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.