TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE IMMISSIONE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO ED ENTRATA SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE PER CINQUE ORE IMMISSIONE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO ED ENTRATA SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, il Ramo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
In alternativa, immettersi in Tangenziale verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro di Savena;
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.