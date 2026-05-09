TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 9 SAN DONATO E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 9 SAN DONATO E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.