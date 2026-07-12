TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTO TRA SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE E SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTO TRA SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE E SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
Roma, 12 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 Nuova Bazzanese e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli che dall’Asse Attrezzato sud-ovest immettono sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere la viabilità ordinaria: Asse Attrezzato sud-ovest, via 64esima Brigata Bolero, via Caduti di Casteldebole, via Gaetano Salvemini, rotonda battaglia di Casteldebole, viale Palmiro Togliatti, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.