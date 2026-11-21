TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI VERSO SAN LAZZARO ED ENTRATA SVINCOLO 8 BIS VIALE EUROPA GRANAROLO CAAB
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI VERSO SAN LAZZARO ED ENTRATA SVINCOLO 8 BIS VIALE EUROPA GRANAROLO CAAB
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 24 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9, percorrere la viabilità ordinaria: via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, SP86 Lungo Savena, rotonda Sabina Santilli, via dell’Industria, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.