TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTI TRA GLI SVINCOLI 2 E 4 VERSO SAN LAZZARO/A14 E 4-3 VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma stradale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 9 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena.

Inoltre, lo svincolo 3 Ramo Verde non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra lo svincolo 2 e 4, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

per la chiusura dell’allacciamento dal Ramo Verde sulla Tangenziale, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo 4 verso Casalecchio/A1; si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio/A1 e non sarà raggiungibile, per chi proviene da San Lazzaro/A14, l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;

per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 e 4 bis: svincolo 2 Borgo Panigale.