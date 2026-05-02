TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 9 SAN DONATO, 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 9 SAN DONATO, 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 5 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 2 Borgo Panigale;
in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 4 via del Triumvirato.
Si precisa che le chiusure degli svincoli 4 e 4bis saranno effettuate in modalità alternata