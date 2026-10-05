TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 8 FIERA, 8 BIS VIALE EUROPA, 7 BOLOGNA CENTRO, 7 BIS SS64 PER FERRARA E 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 8 FIERA, 8 BIS VIALE EUROPA, 7 BOLOGNA CENTRO, 7 BIS SS64 PER FERRARA E 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara;
-sarà chiuso lo svincolo SS7 bis SS64 per Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro;
-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 9 San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.