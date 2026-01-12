TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 7 BIS SS64 PER FERRARA E 7 BOLOGNA CENTRO
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 15 GENNAIO
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.
Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore è chiuso, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, in modalità continuativa, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 17 GENNAIO
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro o allo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.