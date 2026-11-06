TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 1 NUOVA BAZZANESE, A10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI, 13 SAN LAZZARO, 9 SAN DONATO E 12 MAZZINI

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE E DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI 13 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, in entrata verso la stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Bologna città/Asse Attrezzato.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso;

-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e SP28 Croce dell’Idice e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa;

-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 8 Fiera;

-sarà chiuso lo svincolo 12 Mazzini, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 San Lazzaro.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 8 Fiera;

-sarà chiuso lo svincolo 12 Mazzini, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 San Lazzaro.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.