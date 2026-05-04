TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 5, 10 E 11 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 5, 10 E 11 BIS
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore;
-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 9 San Donato;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.