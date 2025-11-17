TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 4 E 4 BIS
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.