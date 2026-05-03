TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 11 BIS CASTENASO E 13 SAN LAZZARO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 11 BIS CASTENASO E 13 SAN LAZZARO
Roma, 3 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale;
-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 Quartiere Mazzini.