TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE R13 RACCORDO A13/TANGENZIALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE R13 RACCORDO A13/TANGENZIALE
Roma, 26 luglio 2026 – Sula Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso la stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova).
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Casalecchio/A1/A13 stazione Bologna Arcoveggio;
-sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso la stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova).
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14/A13 stazione Bologna Arcoveggio.