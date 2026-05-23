TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), verso la stazione di di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale;
-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), verso la stazione di di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.