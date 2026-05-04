TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI 8 E 8 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI 8 E 8 BIS
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis Granarolo Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.