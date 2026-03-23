TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI 8 BIS E 8
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 e di venerdì 27 marzo, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa e 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.