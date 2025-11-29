TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 E 3 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.