TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE SVINCOLO 11 SAN VITALE E 11 BIS CASTENASO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE SVINCOLO 11 SAN VITALE E 11 BIS CASTENASO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata e in uscita.
In alternativa utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene da Casalecchio e da San Lazzaro: svincolo 11 San Vitale;
in entrata verso San Lazzaro di Savena: svincolo 12 SS65 della Futa.
Si ricorda la suddetta chiusura dello svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.