TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO 3 RAMO VERDE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle tre notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.