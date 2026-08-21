TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 7 BOLOGNA CENTRO VERSO SAN LAZZARO

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Saranno chiuse anche le entrate degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro/A14. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Corticella, via Fabbri, via Bentini, via Shakespeare, via Lipparini, rotonda del Tuscolano, via Aposazza, SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Coriolano Monti, via Stalingrado e rientrare in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro/A14;

per la chiusura dello svincolo di immissione dalla Tangenziale all’entrata di Bologna Arcoveggio, seguire il percorso sopra indicato, con ingresso in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro;

per la chiusura delle entrate verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore: svincolo 7 Bologna Centro;

per la chiusura dell’immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro, dall’uscita di Bologna Arcoveggio, proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: via Corticella, via Stendhal, via Lipparini, rotonda del Tuscolano, via Aposazza, SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Coriolano Monti, via Stalingrado ed entrare in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro/A14.