TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma stradale, nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena.

Inoltre, lo svincolo 3 Ramo Verde non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra lo svincolo 2 e 4, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

per la chiusura dell’allacciamento dal Ramo Verde sulla Tangenziale, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena.