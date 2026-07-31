TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 12 SS65 DELLA FUTA VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Armando Gagliani, via Pederzana, via Tosarelli, rotatoria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, via Villanova, rotonda di Villanova, via Caselle e rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia.

Contestualmente saranno chiusi gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis, in entrata verso San Lazzaro/A14 e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.