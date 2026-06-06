TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI IN MODALITA’ ALTERNATA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 via Stalingrado;
-sarà chiuso lo svincolo 7 via Stalingrado, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;
-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa;
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.
DALLE 22:00 DI SABATO 13 ALLE 5:00 DI DOMENICA 14 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 SS65 della Futa;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 San Vitale;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa;
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 via Stalingrado.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.