TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 8 BIS, 8 E 6
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 8 BIS, 8 E 6
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 Fiera;
-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame;
-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab.