TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 5, 10, 11 BIS E 4 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 5, 10, 11 BIS E 4 BIS
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.