TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVITATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVITATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 8 settembre saranno chiusi lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita provenendo dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’uscita: svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
per la chiusura dell’entrata, svincolo 2 Borgo Panigale:
-dalle 23:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso A14/San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia lo svincolo 4 via del Triumvirato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.