TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO, 11 SAN VITALE, 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI, 13 SS9 VIA EMILIA/SAN LAZZARO E 12 SS65 DELLA FUTA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO, 11 SAN VITALE, 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI, 13 SS9 VIA EMILIA/SAN LAZZARO E 12 SS65 DELLA FUTA
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 9 San Donato;
-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 Via Emilia/San Lazzaro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 13 San Lazzaro.