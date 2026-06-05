TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 11, 8, 5 E 8 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 11, 8, 5 E 8 BIS
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dei pali luce e della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 bis viale Europa.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa.