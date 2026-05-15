TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 10, 11 BIS, 4 BIS, 8 E 5
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 10, 11 BIS, 4 BIS, 8 E 5
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 9 San Donato;
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO
–sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Casalecchio: svincolo 2 Borgo Panigale;
in uscita per chi proviene da San Lazzaro, uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 22 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.