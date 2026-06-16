TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLI 4 BIS, 6, 7 E 7 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLI 4 BIS, 6, 7 E 7 BIS
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo lo svincolo 4 bis Aeroporto, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 via del Triumvirato;
-sarà chiuso lo svincolo lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame;
-sarà chiuso lo svincolo lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS7 bis SS64 per Ferrara;
-sarà chiuso lo svincolo lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.