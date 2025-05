TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLI 1 CASALECCHIO DI RENO, 1 BIS NUOVA BAZZANESE E 3 RAMO VERDE

Roma, 9 maggio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 maggio saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 1 Casalecchio di Reno, 1 bis Nuova Bazzanese e 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.