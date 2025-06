TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA TRATTI SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME-SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE E SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE-SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 5 Quartiere Lame, 4 bis Aeroporto Marconi e 3 Ramo Verde, in entrata verso Casalecchio/A1 e gli svincoli 5 Quartiere Lame, 4 via del Triumvirato e 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Antonio Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, rotonda Bruno Gualandi, via Antonio Baldacci/Nuova Roveretolo, rotonda Luigi Antonio Amedeo di Savoia-Aosta Duca degli Abruzzi, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35esimo Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, rotonda Luciano Romagnoli, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda battaglia di Casteldebole, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole, via 64esima Brigata Bolero e Asse Attrezzato sud-ovest.