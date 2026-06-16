TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 8 BIS, 9, 11 E 13
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 8 BIS, 9, 11 E 13
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis SS64 per Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso;
-sarà chiuso lo svincolo 13 San Lazzaro, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 Mazzini.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.