TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 7 BOLOGNA CENTRO, 7 BIS SS64 FERRARA E 12 SS65 DELLA FUTA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 7 BOLOGNA CENTRO, 7 BIS SS64 FERRARA E 12 SS65 DELLA FUTA
Roma 13 luglio 2026 -Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara;
-sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro;
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in entrata verso Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 SS9 via Emilia.