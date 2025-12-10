TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 6 CASTELMAGGIORE, 13 SS9 VIA EMILIA, 7 BOLOGNA CENTRO, 8 FIERA E 12 MAZZINI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 DICEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 5 Quartiere Lame;
-sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 12 SS65 della Futa.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 DICEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa;
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana o lo svincolo 6 Castelmaggiore.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 13 DICEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 bis viale Europa o allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana;
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia o allo svincolo 11 bis Castenaso.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.