TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 4 E 4 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 4 E 4 BIS
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.