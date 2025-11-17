TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 11 BIS E 11
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale o lo svincolo 12 SS65 della Futa;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso o 10 Zona Industriale Roveri.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale o 12 SS65 della Futa;
-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso o 10 Zona Industriale Roveri.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.