TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI 1 E 1 BIS

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 19 settembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 1 Casalecchio/SS64 Porrettana e 1 bis SP569 di Vignola/Zola Predosa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.