TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA RAMI DI IMMISSIONE SULLA NUOVA BAZZANESE VERSO VIGNOLA E BOLOGNA CENTRO

Roma, 2 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno, saranno chiusi, in modalità alternata, i Rami di immissione sulla Nuova Bazzanese, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna Taranto ed è diretto verso Vignola e Bologna Centro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.