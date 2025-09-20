TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP569 VERSO BOLOGNA CENTRO/CASALECCHIO DI RENO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP569 VERSO BOLOGNA CENTRO/CASALECCHIO DI RENO
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SP569 Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro/Casalecchio di Reno.
In alternativa, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, oppure proseguire sulla SP569 verso Vignola, uscire allo svincolo 7 bis “Palasport” e rientrare dallo stesso in direzione Bologna Centro/Casalecchio di Reno.