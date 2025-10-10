TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SP569 NUOVA BAZZANESE VERSO BOLOGNA CENTRO / CASALECCHIO DI RENO
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, il ramo esterno di allacciamento che, dall’uscita 1 immette sulla SP569 Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro / Casalecchio di Reno.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale;
in ulteriore alternativa, proseguire sulla SP569 verso Vignola fino all’uscita 7 bis “Palasport” e rientrare allo svincolo 7 “via del Lavoro”, verso Bologna Centro / Casalecchio di Reno.