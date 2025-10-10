TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, l’immissione sul Ramo Verde, verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.