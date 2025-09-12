TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto su via dell’Arcoveggio, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro.