TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRATTO TRA LO SVINCOLO 2 E LO SVINCOLO 3 VERSO SAN LAZZARO

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 18 novembre;

-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre;

-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 21 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, Rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.